За смерть пятимесячного сына горе-отцу грозит два года тюрьмы

Прокуратура Калуги вынесла обвинительное заключение по делу в отношении 26-летнего калужанина, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему сыну.
Пятимесячный ребенок воспитывался отцом и бабушкой: мать умерла от продолжительной болезни.
В сентябре прошлого года малыш остался наедине с отцом, который находился в состоянии наркотического опьянения. Горе-папа несколько раз выронил ребенка, пытаясь уложить спать. Мальчик получил черепно-мозговую травму и умер.
Помимо этого отец ребенка обвиняется в мелких кражах.
Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.
Фото: pexels.com.
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