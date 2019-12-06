За смерть пятимесячного сына горе-отцу грозит два года тюрьмы

Прокуратура Калуги вынесла обвинительное заключение по делу в отношении 26-летнего калужанина, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему сыну.

Пятимесячный ребенок воспитывался отцом и бабушкой: мать умерла от продолжительной болезни.

В сентябре прошлого года малыш остался наедине с отцом, который находился в состоянии наркотического опьянения. Горе-папа несколько раз выронил ребенка, пытаясь уложить спать. Мальчик получил черепно-мозговую травму и умер.

Помимо этого отец ребенка обвиняется в мелких кражах.

Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: pexels.com.