120 медынцев остались без газа

Прокуроры в Медынском районе провели проверку после публикации о том, что 14 домов в районе остались без газа.

Как сообщили в областной прокуратуре, этот факт подтвердился.

Установлено, что в октябре проводились земляные работы экскаватаром в непосредственной близости от подземного газопровода.

В результате несоблюдения данных требований при выполнении земляных работ газопровод высокого давления был поврежден ковшом экскаватора, а без газа остались 120 потребителей голубого топлива.

Постановлением государственного инспектора Приокского управления Ростехнадзора виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.