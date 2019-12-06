Заброшенное здание огородили после штрафа

Судебные приставы обязали администрацию района ограничить доступ к объекту, который представляет опасность для граждан.

В Дзержинском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство, должником по которому выступала администрация района. У администрации требовали ограничить свободный доступ к заброшенному зданию и огородить его забором.

Однако, в срок не уложились и с администрации взыскали 50 тысяч исполнительского сбора.

Через 2 недели необходимое ограждение все же появилось.

Фото: pxhere.com.