За ложный донос мужчина рискует на пять лет лишиться свободы

38-летний житель Кировского района обратился в полицию с заявлением о том, что его ограбили двое местных жителей.

Полицейские допросили мужчин, на которых указал заявитель, и нашли расхождения в показаниях, рассказали в областном УМВД.

Выяснилось, что гражданин в силу личной неприязни придумал историю о том, что в отношении него был совершен грабеж. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Мужчина, оговоривший знакомых, рискует лишиться свободы на 5 лет.

Фото: pxhere.com.