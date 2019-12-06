Михаил Вековищев завоевал «серебро» и «бронзу» в Глазго

Обнинский пловец Михаил Вековищев завоевал очередные награды на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 25 метров.
На этот раз в Глазго он добыл серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем и бронзовую на двухсотметровке вольным стилем.
Теперь у гордости Калужской области – весь комплект медалей всех достоинств европейского чемпионата.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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