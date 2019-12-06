Михаил Вековищев завоевал «серебро» и «бронзу» в Глазго

Обнинский пловец Михаил Вековищев завоевал очередные награды на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 25 метров.

На этот раз в Глазго он добыл серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем и бронзовую на двухсотметровке вольным стилем.

Теперь у гордости Калужской области – весь комплект медалей всех достоинств европейского чемпионата.

Фото: Министерство спорта Калужской области.