Мошенники продолжают дурить калужан

В региональном УМВД сообщили о расследовании сразу нескольких уголовных дел по факту мошенничества.

Обнинец получил звонок от неизвестного, который представился работником финансово-кредитной организации и сообщил о выявленных специалистами банка подозрительных операциях с использованием карты клиента. Получив личные данные, злоумышленник лишил доверчивого мужчину 850 тысяч рублей.

В похожую ловушку попал и житель Малоярославецкого района, только он лишился 9 тысяч.

В Кировском районе пенсионерка не просто пообщалась с незнакомцами по телефону, а пригласила в гости. Неизвестный мужчина предложил приобрести чудо-прибор для снижения давления. Аппарат обошелся женщине в 95 тысяч рублей.

Всех подозреваемых в мошенничестве разыскивают полицейские.