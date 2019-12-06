Наркодилеры попались на продаже героина

Два калужанина предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Молодые люди вступили в преступную группу, сообщили в региональном УМВД. От неизвестного организатора они получали указания: фасовали наркотики и перевозили их в специально сооруженные тайники.
При этом и сами употребляли запрещенные вещества.
Оперативники задержали наркодилеров при очередной попытке сбыта наркотиков: из незаконного оборота изъяли около 60 граммов героина.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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