Наркодилеры попались на продаже героина

Два калужанина предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Молодые люди вступили в преступную группу, сообщили в региональном УМВД. От неизвестного организатора они получали указания: фасовали наркотики и перевозили их в специально сооруженные тайники.

При этом и сами употребляли запрещенные вещества.

Оперативники задержали наркодилеров при очередной попытке сбыта наркотиков: из незаконного оборота изъяли около 60 граммов героина.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: УМВД России по Калужской области.