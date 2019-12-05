Прокуроры проверили полицейских

Кировская межрайоная прокуратура обнаружила, что сотрудники полиции ненадлежащим образом следят за соблюдением поднадзорными лицами установленных ограничений.

Так, стражи порядка не следили должным образом за тем, чтобы нарушители не выезжали за пределы региона и не посещали заведения с продажей алкоголя.

Кроме того, в актах проверок граждан по месту жительства в ночное время отсутствовало время проводимой проверки.

В результате, все нарушения устранили, а четверых должностных лиц дисциплинарно наказали, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 5 декабря.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.