Фирму, утилизирующую пакеты, оштрафовали на 40 тысяч

Прокуратура Малоярославецкого района проверила фирму, занимающуюся обработкой и утилизацией полиэтиленовых и полипропиленовых отходов в селе Маклино.
Выяснилось, что у компании нет соответствующей лицензии.
В результате, обществу назначили штраф в 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 5 декабря.
В настоящее время компания ведет работу по оформлению необходимой документации.
Фото: Pixabay.com.
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