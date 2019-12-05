Фирму, утилизирующую пакеты, оштрафовали на 40 тысяч

Прокуратура Малоярославецкого района проверила фирму, занимающуюся обработкой и утилизацией полиэтиленовых и полипропиленовых отходов в селе Маклино.

Выяснилось, что у компании нет соответствующей лицензии.

В результате, обществу назначили штраф в 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 5 декабря.

В настоящее время компания ведет работу по оформлению необходимой документации.

Фото: Pixabay.com.