Прокуратура обнаружила доски с гвоздями на игровой площадке в детском саду

Прокуратура Малоярославецкого района проверила игровые площадки в детских садах и обнаружила многочисленные нарушения, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 5 декабря.

Так, в одном из учреждений рядом с игровыми площадками складировали стройматериалы: кирпичи, металлические ограждения, доски с гвоздями, оконные рамы, металлические решетки.

В другом обнаружили, что на деревянном корабле сломана лестница; металлические качели не устойчиво закреплены, и к ним привязано сломанное пластмассовое сиденье.

Заведующих детских садиков обязали устранить выявленные нарушения, что и было незамедлительно выполнено.

Фото: Pixabay.com.