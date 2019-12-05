Следователи вручили ветерану благодарственное письмо

В Калуге следователи встретились с ветераном, который 75 лет назад участвовал в освобождении советского Заполярья, сообщила пресс-служба СК РФ в четверг, 5 декабря.

В конце 1943 года Петр Степанович Жарков был командиром взвода телефонно-кабельной роты. Принимал участие в боях в районе Петсамо и Киркенеса. Победу встретил на острове Рюген на севере Германии.

Офицеры передали Петру Степановичу благодарственное письмо, поздравили с годовщиной освобождения советского Заполярья, пожелали мира, здоровья и благополучия.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.