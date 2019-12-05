Чиновник отчитался о перевыполнении федеральной программы

Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков отчитался о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 4 декабря.

На очередном заседании в Калуге чиновник сообщил, что запланированное благоустройство городов и поселков области выполнено на 128 процентов.

Были приведены в порядок 215 дворов и 111 общественных пространств.

В настоящий момент по отдельным территориям осуществляется приемка, устраняются мелкие недочеты, сообщается в пресс-релизе.

Фото: Дмитрий Ивьев.