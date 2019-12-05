В Словении расскажут об участии Калужской области во Второй мировой войне

Минкультуры России организовала в Словении международную дискуссию «Память о Великой Победе», которая пройдет 5-6 декабря.

Встреча будет проходить в Международном исследовательском центре Второй мировой войны в Мариборе.

На мероприятии выступит генеральный директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Анатольевич Бессонов, который расскажет об участии нашего региона, сообщил областной минкультуры.

Дискуссия направлена на продвижение и разъяснение объективных оценок итогов Второй мировой войны, а также на противодействие фальсификации истории, сообщается в пресс-релизе.

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