Сельским учителям и воспитателям рассказали о заповеднике

Сотрудники лесничества рассказали собравшимся про работу заповедника, об особенностях акции «Покормите птиц зимой», провели мастер-классы.

На мероприятие пригласили директоров школ, заведующих детскими садами, глав сельских и городских администраций, старших воспитателей и библиотечных работников.

Сотрудники национального парка «Угра» провели обучающие встречи в Козельском и Юхновском районах, сообщила пресс-служба нацпарка в среду, 4 декабря.

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