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Следственный комитет проверит козельского лесничего

Опубликовано: 05.12.2019 16:04 0 100
Следственный комитет проверит козельского лесничего

Следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении работника ГУ «Козельское лесничество», сообщила пресс-служба ведомства.  

По версии оперативников, 4 декабря лесничий получил 15 тысяч рублей взятки от предпринимателя, чья бригада незаконно вырубила лесные деревья.

Сотрудник лесной охраны должен был помочь скрыть следы правонарушений.

Стражи порядка собирают доказательства совершенного преступления.  

Фото: Следственное управление СК РФ по Калужской области.

Опубликовано: 05.12.2019 16:04 0 100
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