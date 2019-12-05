Следственный комитет проверит козельского лесничего

Следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении работника ГУ «Козельское лесничество», сообщила пресс-служба ведомства.
По версии оперативников, 4 декабря лесничий получил 15 тысяч рублей взятки от предпринимателя, чья бригада незаконно вырубила лесные деревья.
Сотрудник лесной охраны должен был помочь скрыть следы правонарушений.
Стражи порядка собирают доказательства совершенного преступления.
Фото: Следственное управление СК РФ по Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!