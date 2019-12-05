Следственный комитет проверит козельского лесничего

По версии оперативников, 4 декабря лесничий получил 15 тысяч рублей взятки от предпринимателя, чья бригада незаконно вырубила лесные деревья.

Следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении работника ГУ «Козельское лесничество», сообщила пресс-служба ведомства.

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