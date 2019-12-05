Отец заподозрил сына в краже и обратился в полицию

31-летний житель Людинова подобрал ключ к замку от сарая своего отца, откуда в течение трех дней похищал инструменты.
Мужчина продавал украденное имущество, а деньги тратил на выпивку.
Отец молодого человека заподозрил сына в кражах и написал заявление в полицию.
В беседе с сотрудниками полиции подозреваемый признался в содеянном, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 5 декабря.
Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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