Отец заподозрил сына в краже и обратился в полицию

31-летний житель Людинова подобрал ключ к замку от сарая своего отца, откуда в течение трех дней похищал инструменты.

Мужчина продавал украденное имущество, а деньги тратил на выпивку.

Отец молодого человека заподозрил сына в кражах и написал заявление в полицию.

В беседе с сотрудниками полиции подозреваемый признался в содеянном, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 5 декабря.

Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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