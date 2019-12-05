Мужчина попал под статью, пытаясь вернуть мобильник

38-летний житель Дзержинского района сдал свой мобильник в ломбард в Москве.

Мужчина планировал его выкупить, но не успел – гаджет был продан.

Тогда бывший владелец обратился в калужскую полицию и сообщил, что телефон у него украли в электричке.

Оперативники при проверке раскрыли обман.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 5 декабря.

Фото: Pixabay.com.