На Тульской ликвидировали боеприпасы

В Калуге на улице Тульской спасатели обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны: тротил весом больше 3 килограммов.
В региональном МЧС напоминают, что при обнаружении опасных находок, категорически запрещается предпринимать любые действия с ними.
Необходимо:
- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;
- при производстве земляных или других работ - остановить работу;
- хорошо запомнить место обнаружения предмета;
- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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