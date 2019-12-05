На Тульской ликвидировали боеприпасы

В Калуге на улице Тульской спасатели обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны: тротил весом больше 3 килограммов.

В региональном МЧС напоминают, что при обнаружении опасных находок, категорически запрещается предпринимать любые действия с ними.

Необходимо:

- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.