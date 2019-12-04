Два парня ответят перед судом за торговлю героином

Следователи завершили расследование уголовного дела по фактам незаконного сбыта наркотиков в крупном размере.

22-летний калужанин вместе с подельником вступили в созданную неизвестным организованную преступную группу.

Молодые люди расфасовывали крупные партии наркотиков на более мелкие, а потом перевозили дозы в тайники.

Когда оперативники задержали парочку, то обнаружили у них больше 455 граммов героина. Кроме того, у одного из задержанных изъяли «метадон» массой 0,72 грамма.

Одному из фигурантов инкриминируется совершение четырех эпизодов, его подельник обвиняется в шести эпизодах противоправной деятельности, сообщили в региональном УМВД.

Фото: УМВД России по Калужской области.