Затянувшийся ремонт оставил жителей Малоярославца без отопления

Прокуратура обнаружила, что в ряде многоквартирных домов в Малоярославце отопление дали с опозданием.
Выяснилось, что фирма, с которой администрация заключила договор на капремонт теплотрассы, закончила работы с нарушением согласованных дат.
Подрядчику внесены представления, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 декабря
В отношении руководителя организации, в результате бездействия которой дома оставались без отопления, возбудили дела об административном правонарушении.
Фото: Pixabay.com.
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