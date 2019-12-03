Затянувшийся ремонт оставил жителей Малоярославца без отопления

Прокуратура обнаружила, что в ряде многоквартирных домов в Малоярославце отопление дали с опозданием.

Выяснилось, что фирма, с которой администрация заключила договор на капремонт теплотрассы, закончила работы с нарушением согласованных дат.

Подрядчику внесены представления, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 декабря

В отношении руководителя организации, в результате бездействия которой дома оставались без отопления, возбудили дела об административном правонарушении.

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