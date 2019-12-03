Прокуроры проверили «Белый Дом»

Компания и виновное должностное лицо были оштрафованы на общую сумму в 161 тысячу рублей.

Какие именно недочеты выявили силовики, не указывается.

Прокуратура Калуги обнаружила нарушения законодательства о пожарной безопасности в деятельности торгово – строительного центра «Белый Дом», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 декабря.

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