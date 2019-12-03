В поезде из Кишинева обнаружили опасное сало

2 декабря, в понедельник, на жд станции «Сухиничи» сотрудники полиции обнаружили тайник в потолке тамбура поезда «Кишинев – Москва».
Из выемки изъяли полиэтиленовые свёртки с надписями «сало, махан, буфало, кур.чесн., бас.кур.» общим весом 155, 48 килограмм.
На упаковке не было ни сроков годности, ни каких-либо этикеток с информацией о продуктах.
Специалист Россельхознадзора признал их опасными и подлежащими уничтожению, сообщила пресс-служба Управления.
В результате съестные припасы сожгли.
Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области.
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