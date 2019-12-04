Прокуратура обнаружила экстремистские записи в соцсети

Прокуратура Обнинска обнаружила, что двое местных жителей разместили во «Вконтакте» записи, которые по заключению эксперта содержали изображения, похожие на нацистскую атрибутику или символику.
Также в них содержались признаки пропаганды идеологии нацизма (неонацизма).
Информация была публично открыта и доступна для копирования и загрузки.
В отношении двух лиц возбудили административные дела, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 3 декабря.
Городской суд признал обнинцев виновными и назначил им штрафы.
Фото: Pixabay.com
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