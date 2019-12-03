Юные борцы завоевали медали на всероссийском турнире

Воспитанники обнинской спортшколы «Держава» заняли призовые места, сообщили на сайте учреждения в понедельник, 2 декабря.

1 декабря в подмосковном Щёлково прошёл Всероссийский фестиваль по смешанным единоборствам ОСЕ.

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