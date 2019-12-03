Гиревики поборолись за призы губернатора

Молодым победителям соревнований призы вручал 10-кратный абсолютный чемпион мира по гиревому спорту Сергей Николаевич Мишин.

В турнире приняли участие более 130 атлетов различного возраста из 24 субъектов Российской Федерации.

Накануне в Аннеках завершились всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Калужской области» по гиревому спорту, сообщил областной минспорта во вторник, 3 декабря.

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