Угонщику не удалось скрыться от полицейских

Жительница Жилетово обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля.
Стражи порядка нашли пропавшую машину во дворе жилого дома в той же деревне.
Через некоторое время к автомобилю подошел неизвестный, сел в угнанный автомобиль и начал движение.
Мужчина не отреагировал на требование остановиться, полицейские начали преследование.
Задержать нарушителя на угнанной машине удалось в соседней деревне.
Похитителем оказался 25-летний житель одной из зарубежных республик, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 3 декабря.
Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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