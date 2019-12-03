Угонщику не удалось скрыться от полицейских

Жительница Жилетово обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля.

Стражи порядка нашли пропавшую машину во дворе жилого дома в той же деревне.

Через некоторое время к автомобилю подошел неизвестный, сел в угнанный автомобиль и начал движение.

Мужчина не отреагировал на требование остановиться, полицейские начали преследование.

Задержать нарушителя на угнанной машине удалось в соседней деревне.

Похитителем оказался 25-летний житель одной из зарубежных республик, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 3 декабря.

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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