Водитель, лишенный прав, пьяным ездил по Кирову

Госавтоинспекторы на одной из улиц Кирова заметил иномарку, водитель которой создавал на дороге аварийные ситуации.
Стражи порядка остановили машину.
По внешним признакам лихач был пьян, это подтвердило и освидетельствование, проведенное на месте, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 3 декабря.
Кроме того, выяснилось, что молодой человек был лишен водительских прав.
Теперь 29-летнему нарушителю грозит до 2 лет тюрьмы
Фото: Pixabay.com
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