Карантин по бешенству ввели в Обнинске

Постановлением Губернатора области в Обнинске установлен карантин по бешенству, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии во вторник, 3 декабря.

В рамках проводимых профилактических мероприятий владельцы домашних животных обязаны привить своих питомцев.

Во всех случаях, когда любимца покусали другие животные, и при подозрениях, что он мог заразиться смертельной болезнью, нужно немедленно сообщать ветеринару.

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