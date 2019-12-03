Карантин по бешенству ввели в Обнинске

Постановлением Губернатора области в Обнинске установлен карантин по бешенству, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии во вторник, 3 декабря.
В рамках проводимых профилактических мероприятий владельцы домашних животных обязаны привить своих питомцев.
Во всех случаях, когда любимца покусали другие животные, и при подозрениях, что он мог заразиться смертельной болезнью, нужно немедленно сообщать ветеринару.
Фото: Pixabay.com
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