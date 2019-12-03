Парень устроил для грабителей застолье

В Калуге двое злоумышленников ограбили 22-летнего местного жителя.

Мужчины 58 и 38 лет зашли вместе с жертвой в подъезд и потребовали отдать им телефон, стоимостью 20 тысяч рублей.

После этого злоумышленники поднялись к потерпевшему домой и принудили парня устроить им застолье.

Как только «гости» ушли, молодой человек вызвал полицию.

Стражи порядка «по горячим следам» задержали подельников, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 3 декабря.

Мужчинам грозит до 7 лет за грабеж.

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