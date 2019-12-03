Гостей области задержали за сбыт фальшивок

Боровские полицейские задержали двух молодых людей, приехавших в область из других регионов.

По версии оперативников, 25-летний уроженец Карачаево-Черкессии и его 27-летняя приятельница из Саратовской области приехали в район, чтобы сбыть фальшивые деньги.

Подельники расплачивались 5-тысячными поддельными купюрами в розничных магазинах района.

Соучастникам грозит до 8 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 3 декабря.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.