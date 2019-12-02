Прокуроры потребовали закрыть хостел

Областная прокуратура проверила, как соблюдаются требования размещения хостелов в многоквартирных домах.

Мониторингом сети Интернет прокуратурами Калуги и Обнинска выявлено 3 хостела, осуществляющих гостиничные услуги в помещениях многоквартирных домов, из них деятельность 1 хостела в Калуге осуществляется в жилом помещении без изолированного входа, то есть незаконно.

Прокуроры направили в суд представление о запрете работы этой мини-гостиницы.

Также выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и ненадлежащей организации работы по чистке, стирке специальной одежды работников.

Фото: pxhere.com.