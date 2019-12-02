В Мосальском районе 4 дня не было воды

Прокуратура Мосальского района установила, что в деревне Бурмакино более 4 дней не было холодной воды, в результате чего 4 дома, 8 жителей, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка, оставались без водоснабжения на длительный срок, превышающий установленный законом 24 часа.

Как сообщили в областной прокуратуре, в адрес и.о. ГП «Калугаоблводоканал» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а также возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: pxhere.com.

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