Десятки улиц и деревень останутся без света

с 10-00 до 14-00:

с 09-00 до 19-00:

Итак, света не будет:

В связи с ремонтными работами сегодня, 3 декабря, без электроэнергии останутся несколько деревень Калуги, сообщили в горуправе.

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