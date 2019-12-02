Роспотребнадзор дал советы при выборе новогодних подарков

Накануне Нового года региональное Управление Роспотребнадзора дает советы по выбору сладких подарков.
Специалисты рекомендуют покупать их только в супермаркетах и магазинах,а не на стихийных рынках.
В первую очередь необходимо обратить внимание на наличие этикетки, которая в обязательном порядке должна быть четкая, легко читаемая и содержать следующую информацию на русском языке: масса, состав подарка, дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика.
По всем возникающим вопросам, связанным с реализацией и покупкой новогодних подарков, можно обращаться в Управление Роспотребнадзора или позвонив по телефонам горячей линии.
Фото: pxhere.com.
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