Роспотребнадзор дал советы при выборе новогодних подарков

Накануне Нового года региональное Управление Роспотребнадзора дает советы по выбору сладких подарков.

Специалисты рекомендуют покупать их только в супермаркетах и магазинах,а не на стихийных рынках.

В первую очередь необходимо обратить внимание на наличие этикетки, которая в обязательном порядке должна быть четкая, легко читаемая и содержать следующую информацию на русском языке: масса, состав подарка, дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика.

По всем возникающим вопросам, связанным с реализацией и покупкой новогодних подарков, можно обращаться в Управление Роспотребнадзора или позвонив по телефонам горячей линии.

Фото: pxhere.com.