Альфа-Банк представил новую версию мобильного приложения

Альфа-Банк представил обновленную версию своего мобильного приложения. Кроме современного дизайна, клиентам банка теперь доступны новые функции, позволяющие значительно ускорить некоторые операции.

В первую очередь, разработчики переместили самые популярные кнопки ближе к пользователю. Как пишет inkazan.ru, разделы «платежи и переводы», «история операций» и «чат» теперь расположены внизу панели навигации. Причем раздел с историей операций полностью изменен: в обновленной версии пользователи смогут продублировать последний перевод на другую карту и посмотреть комментарий отправителя и время платежа. Приложение также будет запоминать название шаблона.

Клиенты, которые совершали обменные операции с валютой, смогут посмотреть курс на момент конвертации. Также в новой версии пользователям доступна карта с адресами банкоматов и отделений Альфа-Банка, где также можно узнать степень загруженности нужной точки.

В новой версии было уделено большое внимание переводам по номеру карты - теперь такие операции проходят гораздо проще и быстрее. Кроме того, при пополнении с карт других банков пользователю не потребуется вводить код CVC, если иного не запросит банк-эмитент.

Среди дополнительных функций, которые доступны после обновления, являются возможность выбора счета для получения средств по номеру телефона, возможность создания автопереводов на счета юрлиц, а также оплата ипотеки с карты другого банка без комиссии.

Приложение Альфа-Банка в настоящее время используют более пяти млн человек, то есть 75% от активной базы клиентов. Отмечается, что такое количество вовлеченных пользователей делает компанию одной из лидирующих в мире по этому показателю.