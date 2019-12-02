ОРВИ продолжает атаковать калужан

Почти шесть тысяч человек заболели ОРВИ на прошлой неделе, сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Случаев гриппа не зафиксировано, и в целом обстановка стабильна: превышения сезонных значений в регионе нет.

Однако в Перемышльском районе чаще стали болеть взрослые, а в Думиничском школьники и дети 3-6 лет.

В Калуге чаще к врачам стали обращаться родители малышей до двух лет.

В областном центре на прошлой неделе понадобилась госпитализация 39 заболевшим.

Фото: pxhere.com.