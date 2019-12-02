Телефонные мошенники выманили у калужанки 200 тысяч

В полицию обратилась женщина, которая стала жертвой телефонных мошенников.

Как рассказали в областном УМВД, неизвестная позвонила на мобильный потерпевшей и представилась сотрудником банка.

Девушка сообщила о попытке несанкционированного списания денежных средств. При этом предложила свою помощь в создании резервной банковской ячейки для перевода всех сбережений в целях обеспечения их сохранности.

Ничего не заподозрив, потерпевшая в ходе телефонного разговора назвала номер карты, пин-код и содержание смс-сообщений, которые поступали на ее телефон. Женщина передала сведения о своей банковской карте, в результате чего лишилась больше двухсот тысяч рублей.

Полицейские продолжают искать мошенников.

Фото: pxhere.com.