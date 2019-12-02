Мужчина придумал новую должность, чтобы получить кредит

Житель Малоярославецкого района подозревается в мошенничестве, сообщили в региональном УМВД.
По версии следствия, мужчина обратился в один из филиалов банка, где взял кредит на сумму 100 тысяч рублей.
Сотрудникам банка посетитель рассказал, что работает в крупной коммерческой организации, а деньги нужны ему для покупки мебели и бытовой техники.
Позже мужчина так и не стал оплачивать проценты по кредиту, тогда специалисты банка позвонили в фирму, где якобы работал мужчина.
Там о таком сотруднике ничего не знали. Полицейские приехали домой к мужчине, который признался, что нигде не работает, а денег для выплаты кредита у него нет.
Расследование продолжается.
Фото: pxhere.com.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!