Мужчина придумал новую должность, чтобы получить кредит

Житель Малоярославецкого района подозревается в мошенничестве, сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, мужчина обратился в один из филиалов банка, где взял кредит на сумму 100 тысяч рублей.

Сотрудникам банка посетитель рассказал, что работает в крупной коммерческой организации, а деньги нужны ему для покупки мебели и бытовой техники.

Позже мужчина так и не стал оплачивать проценты по кредиту, тогда специалисты банка позвонили в фирму, где якобы работал мужчина.

Там о таком сотруднике ничего не знали. Полицейские приехали домой к мужчине, который признался, что нигде не работает, а денег для выплаты кредита у него нет.

Расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.