Пока хозяин спал, его авто угнали и попали на нем в ДТП

Обнинские следователи расследуют угооловное дело по факту угона, сообщили в областном УМВД.

Фигуранткой стала местная жительница, которая приняла приглашение своего знакомого вместе провести время, распивая спиртное.

Когда гостеприимный хозяин уснул, девушка забрала ключи от его авто и решила прокатиться вместе с подругой. Правда, далеко уехать не удалось: горе-водитель врезалась в припаркованный автомобиль во дворе, после чего девушки сбежали с места происшествия.

Проснувшемуся хозяину машины рассказали, что произошло, он, в свою очередь, поделился своей версией.

Девушку задержали, она признала свою вину, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere.com.