В Калужской области пропал мужчина

Поисковый добровольный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках 56-летнего Виктора Путильцева.
Мужчина пропал 28 ноября, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Может находиться в любом регионе.
Поиски ведутся в Калужской области и в Краснодарском крае.
Всех, кому что-то известно о пропавшем мужчине, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52.
Фото: Поисковый добровольный отряд «Лиза Алерт».
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!