В Калужской области пропал мужчина

Поисковый добровольный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках 56-летнего Виктора Путильцева.

Мужчина пропал 28 ноября, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Может находиться в любом регионе.

Поиски ведутся в Калужской области и в Краснодарском крае.

Всех, кому что-то известно о пропавшем мужчине, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52.

Фото: Поисковый добровольный отряд «Лиза Алерт».