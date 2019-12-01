«Мерседес» насмерть сбил пешехода в Обнинске

Накануне вечером на 104 километре автодороги М-3 «Украина» пешеход попал под колеса автомобиля «Мерседес», сообщили в региональном МЧС.

По словам очевидцев, мужчина не убедился, что его пропускают все транспортные средства, перебегая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход погиб на месте. Медосвительствование водителя иномарки подтвердило, что он был трезв.

На месте ДТП работали сотрудники скорой, автоинспекторы и спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.