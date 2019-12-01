Пенсионерка «подарила» лжегазовщикам 100 тысяч

80-летняя жительница Малоярославецкого района обратилась в полицию после того, как лишилась 100 тысяч рублей.

Женщина впустила в свою квартиру незнакомку, которая представилась сотрудницей газовой службы. Она стала задавать бабушке вопросы о газовой плите, отвлекая внимание хозяйки квартиры.

А после ухода лжесотрудницы, пенсионерка обнаружила пропажу всех накоплений, рассказали в региональном УМВД.

По версии следствия, преступница действовала не одна, а с сообщником, который незаметно проник в квартиру и нашел сбережения, пока «сотрудница» заговаривала хозяйку.

Подозреваемых ищут оперативники.

Фото: pxhere.com.