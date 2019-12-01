Иностранец ограбил чужое авто

В полицию Малоярославецкого района обратился местный житель, который сообщил. что в его автомобиле разбили стекло и похитили личные вещи.

Как рассказали в областном УМВД, из салона украли кроссовки, корзину для пикника, плеер, детские игрушки.

Оперативники задержали подозреваемого- гражданина ближнего зарубежья, который приехал в Малоярославецкий район на заработки.

Как объяснил подозреваемый, он был пьян и часть вещей выбросил, а часть принес на съемное жилье.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

Фото: pexels.com.