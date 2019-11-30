Выпивающие товарищи не понравились пьяному

Два друга встретились вечером и решили пообщаться, выпивая пиво, сообщили в областном УМВД.
Это не понравилось прохожему, который сам при этом был нетрезв.
Он сделал замечание приятелям в грубой форме, а потом накинулся с кулаками на одного из мужчин, в результате последний потерял сознание.
Экспертиза расценила травмы как тяжкий вред здоровью
Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Фото: pxhere.com.
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