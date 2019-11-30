Выпивающие товарищи не понравились пьяному

Два друга встретились вечером и решили пообщаться, выпивая пиво, сообщили в областном УМВД.

Это не понравилось прохожему, который сам при этом был нетрезв.

Он сделал замечание приятелям в грубой форме, а потом накинулся с кулаками на одного из мужчин, в результате последний потерял сознание.

Экспертиза расценила травмы как тяжкий вред здоровью

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.