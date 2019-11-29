Бывший инспектор ДПС получил 4 года «условки»

Летом этого года инспектор ДПС остановил пьяного водителя и договорился с ним о передаче 10 тысяч рублей за несоставление протокола.

Через несколько дней мужчину с поличным задержали сотрудники ОСБ, сообщила пресс-служба Следственного комитета в пятницу, 29 ноября.

При этом правонарушитель оказал сопротивление – зажал руку полицейского и протащил его на автомобиле.

Суд назначил виновному 4 года и 1 месяц лишения свободы условно.

Фото: Pixabay.com