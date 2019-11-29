Спасатели проверили областной драмтеатр

В результате, проверяющий отметил, что система пожарной безопасности в театре работает исправно.

Специалисты провели бетонный занавес на сцене, системы подачи воды, клапаны дымоудаления и другие средства пожаротушения.

В преддверии новогодних и Рождественских праздников инспекторы МЧС проверили областной драматический театр, сообщила пресс-служба Управления в пятницу, 29 ноября.

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