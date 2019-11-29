Спор из-за коттеджа стал уголовным делом

Житель Малоярославца владел участком и взял в долг деньги у сестры, чтобы построить дом. Потом все вернул.

Некоторое время родственники жили под одной крышей, но когда начались конфликты и встал вопрос, чтобы жить отдельно сестра решила оспорить свои права на жилплощадь и пошла в суд.

Странным образом ей удалось отсудить и участок и половину дома.

В какой-то момент на суде женщина «вспомнила», что в 2013 году дочь ей заявила, что дядя якобы приставал к младшей дочери в сексуальном смысле.

В результате, мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщило издание «Неделя Обнинска» в четверг, 28 ноября.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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