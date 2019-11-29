Пожарные приехали на спецмашине к детсадовцам

В четверг, 28 ноября, в калужском детском саду «Тополек» сотрудники пожарно-спасательной части № 1 провели занятия с воспитанниками учреждения, сообщила пресс-служба ведомства.
Огнеборцы приехали в гости к детям на настоящем пожарном автомобиле.
Спасатели рассказали детсадовцам о работе пожарных, показали снаряжение, боевую одежду, дыхательный аппарат и каску.
Методист провела с ребятами игры и викторины для изучения правил пожарной безопасности.
Детей научили, как звонить в пожарную охрану и как вести себя во время пожара.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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