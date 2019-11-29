73 литра пива сняли с продажи за 9 месяцев

Областной Роспотребнадзор отчитался о проведенных проверках алкогольной продукции за 9 месяцев.

Всего было проверено 136 торговых точек, в 36 выявили нарушения и составили соответствующие протоколы на общую сумму около 346 тысяч рублей.

Забраковали и сняли с продажи 26 партий пива с истекшим сроком годности объемом 73 литра.

Отравлений некачественным алкоголем, приобретенным в торговой сети, на территории области не регистрировалось, сообщила пресс-служба Управления в пятницу, 29 ноября.

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