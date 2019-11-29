73 литра пива сняли с продажи за 9 месяцев

Областной Роспотребнадзор отчитался о проведенных проверках алкогольной продукции за 9 месяцев.
Всего было проверено 136 торговых точек, в 36 выявили нарушения и составили соответствующие протоколы на общую сумму около 346 тысяч рублей.
Забраковали и сняли с продажи 26 партий пива с истекшим сроком годности объемом 73 литра.
Отравлений некачественным алкоголем, приобретенным в торговой сети, на территории области не регистрировалось, сообщила пресс-служба Управления в пятницу, 29 ноября.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!