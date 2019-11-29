Силовики убедили калужанина съехать с квартиры

Калужанин работал в сельскохозяйственной артели, которая предоставляла ему по договору социального найма квартиру в Перемышльском районе.

После увольнения договор расторгли, но мужчина съезжать не захотел.

Когда дело передали приставам, силовики предупредили мужчину о возможном применении штрафа и принудительном выселении.

В итоге, гражданин в течение 4 дней вывез свое имущество и отдал ключи от квартиры, сообщила пресс-служба УФСС в пятницу, 29 ноября.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.